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Haberler Sarmaşık Sinema projeleri için görüşmeler yapıyorum

Sinema projeleri için görüşmeler yapıyorum

Sinema projeleri için görüşmeler yapıyorum

30.9.2021

GÜZEL oyuncu Özgü Kaya ve sevgilisi Burak Serdar Şenal önceki gün bir fuarda görüntülendi. Kıyafet ve aksesuvar konusunda çok hassas olduğunu ifade eden Kaya, sinema projeleri için görüşmede olduğunu söyledi. Kaya, "İyi projelerle adımı taçlandırmak istiyorum. Televizyon için gelen projeleri değerlendireceğim" dedi.

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