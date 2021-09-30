Sinema projeleri için görüşmeler yapıyorum

GÜZEL oyuncu Özgü Kaya ve sevgilisi Burak Serdar Şenal önceki gün bir fuarda görüntülendi. Kıyafet ve aksesuvar konusunda çok hassas olduğunu ifade eden Kaya, sinema projeleri için görüşmede olduğunu söyledi. Kaya, "İyi projelerle adımı taçlandırmak istiyorum. Televizyon için gelen projeleri değerlendireceğim" dedi.
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