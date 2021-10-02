Oyuncu Sadi Celil Cengiz ailesiyle kaza geçirdi

ÜNLÜ oyuncu Sadi Celil Cengiz'den korkutan bir haber geldi. Cengiz, memleketi Samsun'da ailesiyle birlikte trafik kazası geçirdi. Cengiz ve babası hafif yaralandı. Kaza, Atakum ilçesi Samsun-Ankara karayolu Sarıyusuf mevkiinde meydana geldi.

BABA- OĞUL HAFİF YARALANDI

ANNE Sevgi Cengiz idaresindeki otomobil, yağmur dolayısıyla ıslanan yolda kayarak istinat duvarına çarptı. Anne Sevgi Cengiz, kazayı yara almadan atlatırken, Sadi Celil Cengiz ile Çarşambaspor'un eski teknik direktörü olan baba Cemil Cengiz ise yüzlerinden hafif şekilde yaralandı.