Şaşkın damat İdo Tatlıses

7 Ekim'de Yasemin Şefkatli ile nikah masasına oturmaya hazırlanan İdo Tatlıses önceki gün İstinye- Park'ta objektiflere takıldı. Birkaç arkadaşıyla birlikte alışveriş merkezine gelen Tatlıses, düğün öncesi son alışverişini yaptı.

ALIŞVERİŞ merkezinin İstinye Pazarı katında görüntülenen İdo Tatlıses, gazetecilerin fotoğraf isteğini geri çevirmezken soruları cevapsız bıraktı. Muhabirlere teşekkür etmek ile yetinen genç şarkıcı, aracına binerek alışveriş merkezinden ayrıldı.