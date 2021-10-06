Şifalı andız pekmezi 15 saat kaynatılıyor

ANTALYA'NIN Akseki ilçesinde Toros Dağları'nda bin 500 rakımlı dağlardan toplanan andız kozalakları, bazı işlemlerden geçtikten sonra yaklaşık 15 saat kaynatılarak pekmeze dönüştürülüyor. Akseki'de yıllardır pekmez yapan Halil Erdoğan, "Elde edilen pekmez tamamen doğaldır. İçinde herhangi bir karışım bulunmuyor. Andız pekmezinin, öksürük, basur, kansızlık, mide, akciğer, karaciğer, romatizma, şeker hastalığı, idrar yolları iltihabı, astım gibi birçok hastalığa iyi geldiği biliniyor. Bu pekmez, şifa kaynağı" ifadelerini kullandı.

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