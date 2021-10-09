Hazır yiyecekler gut hastalığını tetikliyor

Gut, eklemlerde ağrı, hassasiyet ve sıcaklığa neden olan bir iltihap şeklidir. Eklemlerde meydana gelen şişlik, kızarıklık, ani ve şiddetli ağrı şeklinde kendini belli eder. Genellikle ayak başparmağının eklem ağrısı ile karakterizedir. Gut hastalığında bacak eklemleri en çok etkilenen yerlerdir. Peki gut hastaları nasıl beslenmeli? Öncelikle sağlıklı bir kilo ve uygun beslenme alışkanlıkları hedeflenmelidir. Gut hastalarının karaciğer, böbrek gibi sakatatlardan ve ördek, ceylan gibi av etlerinden kaçınması çok önemli. Kırmızı et ve tavuk eti sınırlı miktarda ve yağsız olarak tüketilmeli.





SARDALYAYA DİKKAT

Kimyasal bir bileşik olan pürinden kaçınılması gerekiyor. Hamsi, sardalya ve kabuklu deniz ürünleri diğerlerine göre daha yüksek miktarda pürin içerir. Somon balığının pürin içeriği çoğundan daha düşük olduğu için tercih edilebilir. Gut hastaları için toplam kırmızı ve beyaz et tüketimi günlük 60 gram veya haftada birkaç gün 150 gram ile sınırlandırılmalıdır. Önceki araştırmalar ve akademik bilgiler nohut, kurufasulye, mantar, ıspanak gibi gıdaların tüketimini sınırlandırmayı öneriyordu. Örneğin gut diyetinde aynı gün et ve kurubaklagil tüketimine izin verilmiyordu. Ancak yeni yapılan araştırmalarla bu bilgiler güncellendi diyebiliriz. Son yapılan araştırmalar kuşkonmaz, mantar gibi sebzelerin ve mercimek, kurufasulye gibi kurubaklagillerin pürin içerdiğini ancak gut ataklarını tetiklemediğini göstermektedir.



NELER İYİ GELİR?

GUT dostu bir diyet birçok yiyeceği listeden çıkartsa da tadını çıkarabileceğiniz bol miktarda düşük pürin içeren yiyecek vardır. Gıdalar 100 gram başına 100 mg'dan az pürin içerdiğinde düşük pürin içerikli olarak kabul edilir.



■ Tüm meyveler genellikle gut için iyidir. Kiraz, ürik asit seviyelerini düşürmeye ve iltihabı azaltmaya yardımcı olabilir.

■ Patates, bezelye, mantar, patlıcan, kabak, enginar ve koyu yeşil yapraklı sebzeler dahil tüm sebzeleri yiyebilirsiniz.

■Mercimek, kuru fasulye dahil tüm baklagilleri tüketebilirsiniz. Tüm kabuklu kuruyemişleri tüketebilirsiniz.

■ Tüm süt ürünleri güvenlidir. Düşük yağlı süt ürünleri özellikle faydalı görünmektedir.

■ Hindistan cevizi yağı, zeytinyağı gibi yağlar sağlıklıdır.

■ Yumurta tüketebilirsiniz.

■ Tüm baharatları kullanabilirsiniz.

YAĞLI GIDALAR YASAK

TÜM kurubaklagillerin ve sebzelerin ılımlı tüketimi gut hastaları için güvenlidir diyebiliriz. Bazı gıdalar pürinin vücuttaki etkinliğinin artmasına neden olur. Bu gıdaların tüketiminden kaçınmakta yarar vardır. Yağ böbreklerde ürik asit tutar. Bu nedenle yağlı etler, kızarmış yiyecekler, tam yağlı süt ürünleri, fazla yağ içeren tatlılar ve diğer yüksek yağlı gıdaların tüketiminden kaçının. Yüksek fruktozlu mısır şurubu içeren yiyecek ve içecekler gut ataklarını tetikleyebilir. Bu yapay fruktoz hazır içecekler ve yiyeceklerin pek çoğunda kullanılmaktadır. Doğal fruktoz (meyve şekeri) içeren gıdaları yiyebilirsiniz. Son yapılan çalışmalarda taze sıkılmış olsa dahi sık sık meyve suları içmenin diyabet (şeker hastalığı) riskini artırdığını hatırlatmak isteriz.