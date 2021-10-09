  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Sarmaşık Misafirperver Akınözü

Misafirperver Akınözü

Misafirperver Akınözü

9.10.2021

Ekranların yakışıklı ve başarılı oyuncusu Akın Akınözü, önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi'nde görüntülendi. Yurt dışından gelen misafirlerini gezdirdiğini söyleyen Akınözü, "Yurtdışından benim ev arkadaşımın annesi ve arkadaşı İstanbul'a geldiler. Ben de onları burada misafir edip ağırlıyor ve imkanım oldukça gezdirmeye çalışıyorum" dedi.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Misafirperver Akınözü haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.