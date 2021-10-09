Misafirperver Akınözü

Ekranların yakışıklı ve başarılı oyuncusu Akın Akınözü, önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi'nde görüntülendi. Yurt dışından gelen misafirlerini gezdirdiğini söyleyen Akınözü, "Yurtdışından benim ev arkadaşımın annesi ve arkadaşı İstanbul'a geldiler. Ben de onları burada misafir edip ağırlıyor ve imkanım oldukça gezdirmeye çalışıyorum" dedi.