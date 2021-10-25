D vitamini almak için kahvaltıda yumurta sarısı

Bağışıklığın vazgeçilmez unsurlarından olan D vitamini, günlük yaşam kalitenizi büyük ölçüde etkiliyor. Uzmanlar, pandemi sürecinde bünyenizi güçlendirecek ürünlerin ve D vitamini zengini besinlerin tüketilmesini öneriyor. Yumurtanın beyaz kısmı proteinler açısından zenginken sarı kısmında 37 IU kadar D vitamini olduğunu vurgulayan uzmanlar, sabah kahvaltılarında tüketilmesini öneriyor.