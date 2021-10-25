  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Sarmaşık D vitamini almak için kahvaltıda yumurta sarısı

D vitamini almak için kahvaltıda yumurta sarısı

D vitamini almak için kahvaltıda yumurta sarısı

25.10.2021

Bağışıklığın vazgeçilmez unsurlarından olan D vitamini, günlük yaşam kalitenizi büyük ölçüde etkiliyor. Uzmanlar, pandemi sürecinde bünyenizi güçlendirecek ürünlerin ve D vitamini zengini besinlerin tüketilmesini öneriyor. Yumurtanın beyaz kısmı proteinler açısından zenginken sarı kısmında 37 IU kadar D vitamini olduğunu vurgulayan uzmanlar, sabah kahvaltılarında tüketilmesini öneriyor.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

D vitamini almak için kahvaltıda yumurta sarısı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.