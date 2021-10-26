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Haberler Sarmaşık Tuba, Tuna’nın ölümüyle sarsıldı

Tuba, Tuna’nın ölümüyle sarsıldı

Tuba, Tuna’nın ölümüyle sarsıldı

26.10.2021

OYUNCU Tuba Büyüküstün 2008-2010 yılları arasında beraberlik yaşadığı Sami Saydan'ın 19 yaşındaki oğlu Tuna Saydan'ın ölümüyle sarsıldı. Büyüküstün, acısını sosyal medyadan yaptığı paylaşımla hissettirdi. Sami Saydan'ın 19 yaşındaki oğlu Tuna Saydan, önceki gün geçirdiği trafik kazası sonucu yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyordu. Saydan'ın oğlu için dün geceden beri kan arayışı vardı, Büyüküstün de Tuna için seferber olmuştu. Ancak tüm çabalara rağmen 19 yaşındaki Tuna Saydan kurtarılamadı.
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