  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Sarmaşık Zehra, spor şıklığıyla göz doldurdu

Zehra, spor şıklığıyla göz doldurdu

Zehra, spor şıklığıyla göz doldurdu

31.10.2021

HÜLYA Avşar ve Kaya Çilingiroğlu'nun kızları Zehra Çilingiroğlu, önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi'nde görüntülendi. Akşam saatlerinde AVM'ye gelen Zehra Çilingiroğlu, "Unuttuğum bir ürün vardı onu almaya geldim. Sadece 5 dakika, hemen onu alıp çıkacağım" diyerek koşar adım alışverişini tamamladı. Çilingiroğlu, spor şıklığı ve fit görüntüsüyle de göz doldurdu.
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Zehra, spor şıklığıyla göz doldurdu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.