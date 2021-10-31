Zehra, spor şıklığıyla göz doldurdu

HÜLYA Avşar ve Kaya Çilingiroğlu'nun kızları Zehra Çilingiroğlu, önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi'nde görüntülendi. Akşam saatlerinde AVM'ye gelen Zehra Çilingiroğlu, "Unuttuğum bir ürün vardı onu almaya geldim. Sadece 5 dakika, hemen onu alıp çıkacağım" diyerek koşar adım alışverişini tamamladı. Çilingiroğlu, spor şıklığı ve fit görüntüsüyle de göz doldurdu.

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