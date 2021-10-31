HÜLYA Avşar ve Kaya Çilingiroğlu'nun kızları Zehra Çilingiroğlu, önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi'nde görüntülendi. Akşam saatlerinde AVM'ye gelen Zehra Çilingiroğlu, "Unuttuğum bir ürün vardı onu almaya geldim. Sadece 5 dakika, hemen onu alıp çıkacağım" diyerek koşar adım alışverişini tamamladı. Çilingiroğlu, spor şıklığı ve fit görüntüsüyle de göz doldurdu.
Zehra, spor şıklığıyla göz doldurdu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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