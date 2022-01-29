Fatma Girik’e veda

İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Yeşilçam'ın usta ismi Fatma Girik, Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen törenin ardından gözyaşları arasında toprağa verildi. Ünlü sanatçının Türk bayrağına sarılı cenazesi, Bodrum Belediyesi'ne ait cenaze aracından indirilerek omuzlarda Adliye Camii'ne getirildi. Törene katılanların uzun süre Fatma Girik'in tabutuna sarılıp gözyaşı dökmesi, duygu dolu anların yaşanmasına neden oldu.





EVİNDE HELALLİK ALINDI

TÖRENE Girik'in kardeşi Günay Girik, manevi kızı Ahu Turan ile iş, siyaset ve spor camiasından çok sayıda kişi katıldı. Bodrum Müftüsü İbrahim Kapancı tarafından kıldırılan namazının ardından Girik'in cenazesi, Torba mahallesindeki evine getirildi. Helallik alınmasının ardından hayat arkadaşı Memduh Ün'ün yanına defnedildi. Fatma Girik'in kardeşi Günay Girik, "Sizlerle aynı duyguları paylaşıyorum. Benim kadar sizler de seviyordunuz. Ablamı tanımayanların bile sevdiğini düşünüyorum. Korona virüs belasının pençesine düştü, 2-3 gün içerisinde kaybettik" dedi. Türk pop müziği sanatçısı Bora Gencer ise, "Allah, Fatma Girik ile dizide oynamayı nasip etti. Bu şerefe nail oldum. Sinema camiasına, Yeşilçam'a, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum" dedi.

■ ADEM ÜLKER