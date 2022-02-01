Koroner by-pass’ta bacak damarlarında kozmetik çözüm

ÖZEL Akut Kalp Damar Hastanesi Kurucusu Kalp Damar Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Necmettin Yakut son dönemde başarıyla uygulanan koroner bypass cerrahisi ameliyatlarındaki ileri yöntemler hakkında sevindirici açıklamalarda bulundu. Doç. Dr. Yakut, koroner bypassta kozmetik çözüm olarak nitelendirdiği ve bacak damarlarından yararlanarak uygulanan by-pass ameliyatlarında bacağın bir baştan bir başa açılarak yapılan damar transferi dönemini bitirdiklerini söyledi.

BAŞARILI SONUÇLAR

DOÇ. Dr. Yakut, "Artık 1.2 cm'lik kesi ile kalbe taşınacak damarları alarak hastanın daha çabuk ve daha hızlı iyileşmesi sağlanabiliyor" dedi. Doç. Dr. Yakut minimal invaziv girişimlerin hız kazandığını kaydederek, "Bu girişimler bacaktan çıkarılan damarlar ile bu damarların kalbe monte edilirken çok küçük kesilerle (4-5cm) by-pass yapılmakta. Son derece başarılı sonuçlar aldığımızı söyleyebilirim. İlk üzerinde duracağımız konu endoskopik olarak bacak damarlarının çıkarılması tekniğidir. Hastanemizde sıkça kullanılan endoskopik yolla safen çıkarılma işlemi, normalde bacak boydan boya bir kesi ile safen çıkarılmakta iken bacak kesisi yapılmadan 1-2 cm bir giriş ve kamera yardımı ile damar çıkarılarak by pass ameliyatında kullanılmasıdır. Yöntemin riski çok düşük. Hastalar daha hızlı iyileşerek günlük aktivitelerine dönmektedir" diye konuştu.