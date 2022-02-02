AliA Ajans yeni Netflix projesinde Melisa Sözen ile birlikte

AliA Ajans oyuncuları Netflix'in büyük merak ile beklenen yeni projesinde yine show yapacak, izleyiciler AliA Ajans ekibini izleyecek. Başrolde Melisa Sözen'in oynağı proje Perihan Mağden'in kitabından uyarlama olan dizide; kızını tek başına büyüten bir annenin kızı ile olan travmatik ilişkisini konu alıyor. Geçmişe ait sırların keşfedildiği hikayede otelden otele kaçan anne kızın acı dolu bir sona giden hikayesini izleyeceğiz. Hikaye otellerde geçince dizi projesi Antalya, Nevşehir ve Anadolu'da birçok oteli de set haline getirdi. AliA Ajanslıları en çok heyecanlandıran ise Türkiye'nin dört bir yanında setlerin kurulması ve her şehirden AliA Ajans oyuncularının projeye katılması oldu. Ajans yetkilileri dizi film oyuncusu olmak isteyen herkesi www.dizifilmoyuncusu. com/basvuru linki üzerinden başvuru formu doldurup ekibe katılmaya bekliyor.