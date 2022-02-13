Hem sevginiz büyüsün hem ormanlarımız

Ormanların korunması ve gelecek nesillere aktarılması için toplumsal farkındalık projeleri yürüten Orman Genel Müdürlüğü (OGM), bu yıl da Sevgililer Günü'nde Yeşil Aşk kampanyasına devam ettiğini duyurdu. Usta oyuncu Cüneyt Arkın ile eşi Betül Cüreklibatır, Pınar Altuğ ile eşi Yağmur Atacan ve Kıvanç Kasabalı ile eşi Sedef Avcı sosyal medya hesaplarından bir mesaj yayınlayarak, takipçilerini ve sevenlerini Sevgililer Günü'nde fidan bağışlamaya davet etti.

"YEŞİL AŞK"

Sevgililer Günü için anlamlı ve doğa dostu hediye arayışı içinde olanlar için Orman Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen 'Yeşil Aşk' kampanyası kapsamında, www.yesilask. com internet sitesi üstünden fidan bağışında bulunanlara isme özel bağış sertifikaları da veriliyor.