‘Adı Sevgi’ çok sevildi

İLK bölümü geçtiğimiz pazar akşamı atv ekranlarına gelen "Adı Sevgi", seyircilerin ilgi odağı oldu. Dizi #AdıSevgi etiketiyle sosyal medyada da gündeme oturdu. Adı Sevgi'nin küçük kahramanı Zeynep ve idealist, mücadeleci Elif Öğretmen'e destek mesajları yağdı, seyirciler diziyi sevgi yağmuruna tuttu. "Asla Yalnız Yürümeyeceksin..." sloganıyla yayınlanan dizinin başrollerini Yunus Emre Yıldırımer ve Gizem Güneş paylaşıyor.

Yapımcılığını Koliba Film/Ata Türkoğlu, yönetmenliğini Sadullah Celen'in üstlendiği dizinin senaryosunu Filiz Alpgezmen ve Murat Can Tura kaleme aldı. "Adı Sevgi", hayallerinin ve umutlarının peşinden koşan mesleğine aşık genç bir öğretmenin, kararlılık, sevgi ve fedakarlıkla verdiği amansız mücadeleyi, öğrencilerde, ailelerde ve bütün kasabada yarattığı değişimi anlatıyor. "Adı Sevgi" yeni bölümleriyle her Pazar saat 20.00'de atv'de!