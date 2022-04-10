Oruç tutarken susuz kalmayın

Ramazan ayında yeterli sıvı alımı oldukça önemlidir. Gün içinde tüketim yapılmadığı için akşama kadar vücudun sıvı ihtiyacı artar. Özellikle yaşlılarda, böbrek, kalp ve tansiyon hastalarında sıvı tüketimi önemlidir. Oruç tutarken susuz kalmanın vücuda etkilerine ve susuz kalmamanız için hazırladığımız önerilere göz atabilirsiniz.

VÜCUTTAN ÖDEM ATAR

Yeterli su tüketiminin sağlığa birçok faydası vardır. Yeterli su tüketmemek enerji seviyesinin düşmesine ve hafıza üzerinde olumsuz etkilere neden olur. Ayrıca migren atakları, böbrek taşı oluşumu, tansiyon problemi ve kabızlığı da tetikleyebilir. Su, vücuttaki toksinlerin ve ödemin atılmasını sağlar. Suyun iç organların sağlıklı çalışmasında, kan dolaşımının hızlanmasında ve metabolizma üzerinde olumlu etkileri vardır. Ayrıca sindirimi düzenler ve kilo vermeyi hızlandırır. Cildi arındırır ve gençleştirir.

İFTARDAN SAHURA 2.5 LİTRE

Orucu bir bardak su ile açıp her saat başı bir bardak su tüketmek ve sahuru da bir bardak su ile tamamlamak günlük su ihtiyacını karşılayacaktır. Suyun içine limon dilimi, nane yaprağı, zencefil, karanfil, çubuk tarçın eklemek içimini kolaylaştırır ve tatlı isteğini bastırır. Öğünlerde salatalık, domates, kabak gibi su oranı yüksek besinlerin tüketimi de faydalıdır. Ayrıca susuzluk hissini artıracak sucuk, pastırma, turşu gibi tuz içeriği yüksek besinler tüketilmemelidir.

ÇAY HARARETİ ALIR MI?

İftar ve sahurda 'harareti alır' düşüncesiyle çok çay tüketmek yerine, bitki çayı içilebilir. Vücuttan su atımını artıran çay, besin emilimini olumsuz etkilememesi için de yemekten yarım saat sonra, açık ve limonlu içilmelidir.

AYRANLA FERAHLAYIN

İftar ve sahur arasında ayran tüketmek de sıvı alımını destekler. Şerbet veya meyve suları yerine ayran ya da kefir tüketmek, gün boyunca tansiyon ve şekeri dengelemeye de yardımcı olur.

MADEN SUYU TÜKETİMİ

Maden suyu, içerdiği minerallerle günlük mineral ihtiyacını karşılamaya yardımcı olur. İftar ve sahur arasında sodyum içeriği düşük maden suyu tercih edilebilir. Asit içeriği nedeniyle aç karnına içilmemeli ve mide sorunları olanlar tüketmemelidir. Yüksek tansiyon hastaları da sodyum içeriği nedeniyle maden suyu içmemelidir.