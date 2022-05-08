Uykusuzluğa karşı tarçınlı süt

YATMADAN önce içilen tarçınlı süt, uykusuzluğa iyi gelmesinin yanında uyurken metabolizmanın da daha hızlı bir şekilde çalışmasını sağlıyor. Böylece kilo vermeye yardımcı olur. Tarçın insülin direnci üzerindeki olumlu etkileriyle de sağlığa oldukça faydalı bir baharat.

ANASON ÇAYI REGL AĞRILARINI AZALTIYOR

Mide rahatsızlıklarına iyi gelerek sindirimi kolaylaştırdığı ve hazımsızlığı giderdiği biline anason çayı snir sistemini yatıştırır, strese iyi gelir. Migren ataklarında yatıştırıcı etki sergilemek, anason çayı faydaları arasındadır. İştahı açarak iştahsızlığın önüne geçen anason çayı, ishal, kusma vb. rahatsızlıklara iyi gelir. Sedef, bit, uyuz gibi cilt hastalıklarına iyi geldiği bilinen anason çayının kadınlarda regl dönemlerinde ağrıları azaltıcı etkisi vardır.

KURU ÜZÜM SİNDİRİME YARDIMCI

KURU üzüm, hem atıştırmalık olarak hem de kurabiye, kek ya da ekmeklere lezzet katmak için yaygın olarak kullanılan besleyici ve lezzetli bir meyvedir. Mineraller, vitaminler ve enerji için iyi bir kaynaktır. Sindirime yardımcı olur ve kabızlığı önleyebilir, kemikleri güçlendirir, ağız sağlığını korur, kanda demir seviyesini arttırarak anemiyi önleyebilir, kanser ve kalp hastalıklarına karşı korunmamıza yardımcı olabilir. Tatlıya düşkünseniz, sağlıksız, şekerli atıştırmalıkların yerine kuru üzümü tercih edebilirsiniz. Kuru üzüm aynı zamanda yorgunluğu da giderir.

DAR AYAKKABI MANTAR NEDENİ

FİZİK Tedavi ve Rehabilitasyon Uzman Dr. Emine Kolu, dar ayakkabı giymenin zararlarını anlattı. Dr. Kolu, küçük ve sert tabanlı ayakkabı seçiminin düztabanlık ve mantar enfeksiyonlarının baş nedenleri arasında olduğunu söyledi. Bu nedenle ayağa tam oturan ayakkabı alınması gerektiği konusunda uyardı.

KEMİK SUYU HER DERDE DEVA

HÜCRELERİ yenileyen kemik suyu, yaşlanmayı geciktiriyor, mikropları temizliyor ve ağız sağlığını korumaya yardımcı oluyor. Kemik suyu aynı zamanda sindirim sistemini de düzenliyor. Kemik suyunun en önemli faydaları ise soğuk algınlığı, grip, nezle ve öksürüğü kesmesiyle biliniyor.