En çok takipçisi olan ünlüler açıklandı

SOSYAL medya uygulaması Instagram'da en çok takip edilen kişisel hesap 440 milyon takipçiyle Cristiano Ronaldo oldu. Sosyal medya uygulaması Instagram'da en çok takip edilen hesaplar belli oldu. Kişisel hesap olarak kontroller sağlandığında en çok takipçisi olan kişi dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo oldu.

RONALDO'DAN sonra gelen yüksek takipçili kişiler ise şu şekilde sıralandı: Kylie Jenner (336 milyon), Leo Messi (326 milyon), Selena Gomez (318 milyon) Amerikalı oyuncu Dwayne Johnson (315 milyon), Ariana Grande ve Kim Kardashian (309 milyon) Beyonce ise (255 milyon) ile listeye girdi. Böylelikle listedeki takipçi sayılarının bu yılın başına göre bile değişiklik gösterdiği kaydedildi. Ülkemizde en çok takipçisi bulunan kişi ise 45,3 milyon ile Nusret olarak kayıtlara geçti.

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