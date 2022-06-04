Ünlü komedyen Ata Demirer, filmleriyle adından çok söz ettiriyor. Demirer'in son filmi Bursa Bülbülü için de çalışmalar başladı.

FİLM ÇEKİMLERİNE BAŞLADI

Çekimleri Bursa'da gerçekleştirilen filminin kadrosunda, usta oyuncular ile genç kuşağın başarılı isimleri bir araya geldi. Filmde, Tarık Papuççuoğlu, Melek Baykal, Özge Özacar, Erkan Can ve Cem Gelinoğlu yer alıyor. Yönetmenliğini Hakan Algül'ün yapacağı film, 1980'lerde geçen bir Bursa hikayesini anlatacak. Öte yandan yaz aylarını teknede geçirmeyi çok seven, sıklıkla Erdek, Küçükküyu taraflarında ve Ege sahillerinde olan Ata Demirer, geçtiğimiz günlerde de arkadaşlarıyla Erdek'te çekildiği bir fotoğrafı paylaştı. Ayran içen Demirer'in paylaşımını görenler, "Şimdi moda ayran", "Afiyet olsun" diye yorumlar yaptı. FATİH ŞENDİL