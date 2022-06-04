  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Sarmaşık Yeşilçam'ın ‘Rambo’su hayatını kaybetti

Yeşilçam'ın ‘Rambo’su hayatını kaybetti

4.6.2022

Yeşilçam’ın ‘Rambo’su hayatını kaybetti

YEŞİLÇAM'DA yardımcı rollerde oynayan ve Türk sinemasının 'Rambo'su olarak tanınan Sönmez Yıkılmaz 77 yaşında hayatını kaybetti. Yıkılmaz'ın cenazesi, bugün Teşvikiye Camii'nde kılınacak namazın ardından son yolculuğuna uğurlanacak.

ARKIN'DAN TAZİYE
CÜNEYT Arkın, sosyal medya hesabından Yıkılmaz ile fotoğraflarını paylaşarak şu ifadeleri kullandı: "İçimden bir parça koptu. İyi dost, Yeşilçam'ın vefakar emekçisi, Sönmez Yıkılmaz'ın vefat haberini üzüntüyle öğrendim. Karakter oyuncuları olmadan Türkiye'de film çekilmezdi. Çünkü onlar filmin kokusu, tadı, her şeyiydi. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine ve tüm seven

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA