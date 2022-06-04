Yeşilçam’ın ‘Rambo’su hayatını kaybetti

YEŞİLÇAM'DA yardımcı rollerde oynayan ve Türk sinemasının 'Rambo'su olarak tanınan Sönmez Yıkılmaz 77 yaşında hayatını kaybetti. Yıkılmaz'ın cenazesi, bugün Teşvikiye Camii'nde kılınacak namazın ardından son yolculuğuna uğurlanacak.

ARKIN'DAN TAZİYE

CÜNEYT Arkın, sosyal medya hesabından Yıkılmaz ile fotoğraflarını paylaşarak şu ifadeleri kullandı: "İçimden bir parça koptu. İyi dost, Yeşilçam'ın vefakar emekçisi, Sönmez Yıkılmaz'ın vefat haberini üzüntüyle öğrendim. Karakter oyuncuları olmadan Türkiye'de film çekilmezdi. Çünkü onlar filmin kokusu, tadı, her şeyiydi. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine ve tüm seven