Aşkın fotoğrafı

11 yıllık eşi Reza Zarrab'dan kendisini aldattığı iddiasıyla boşanan Ebru Gündeş'in, yeni bir aşka yelken açtığı konuşuluyor. Ebru Gündeş'in ayaklarını yerden kesen kişinin, Kuzey Iraklı genç iş adamı Rassan Khoshnaw olduğu öğrenildi.

Ebru Gündeş ve yeni sevgilisi olan Rassan Khoshnaw'ın birlikte çekildikleri fotoğrafı da ortaya çıktı. Uzun zamandır hayatına kimseyi almayan ünlü şarkıcının yeni sevgilisiyle fotoğrafı sosyal medyaya bomba gibi düştü.

SULAR DURULMUŞTU AMA...

Geçtiğimiz günlerde Gündeş ve Khoshnaw'ın birliktelik söylentisi çıkmış ancak iki taraftan da konuyla ilgili açıklama gelmemişti. Bu sürede lüks yaşantısı ve pahalı otomobilleriyle dikkat çeken Khoshnaw'ın, Bahar Candan ve Cansu Taşkın ile görüntüleri ortaya çıkmıştı. Sular tam durulmuşken Ebru Gündeş ve Rassan Khoshnaw'ın birlikte çekildikleri fotoğraf magazin dünyasında şok etkisi yarattı.

HİÇBİR SAHNESİNİ KAÇIRMIYOR

AŞK dedikoduları hakkında Ebru Gündeş sessiz kalırken, Kuzey Iraklı iş adamı Rassan Khoshnaw'un ünlü şarkıcının hiçbir sahnesini kaçırmadığı ve onu hep en ön masadan izlediği öğrenildi. Gündeş'i yakın markaja alan Khoshnaw, geçtiğimiz haftalarda yine en ön sıradan sanatçıyı izlerken kameralara takılmıştı.