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Haberler Sarmaşık Berberin bitkisi tümörü baskılayıcı etki gösterdi

Berberin bitkisi tümörü baskılayıcı etki gösterdi

9.6.2022

Berberin bitkisi tümörü baskılayıcı etki gösterdi

TIBBİ Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Uğur Coşkun, berberin bitkisi ile ilgili yapılan çalışmalarda, bitki içerisinde yer alan bileşenlerin akciğer kanserine karşı etkili olabileceğini söyledi. Coşkun "Birkaç hafta önce Pharmaceutics dergisinde yayınlanan çalışmada bu bileşiğin akciğer kanser hücrelerinin çoğalmasını önleyici etkisi gösterildi.

Abdullah Alnuqaydan ve arkadaşları tarafından yapılan çalışmada berberinin aynı zamanda sigaranın akciğerde yapmış olduğu inflamasyon ve hasarı da azaltabileceği iddia edildi. Bu deneysel çalışmada berberin bileşiğinin tümör baskılayıcı genleri aktive ederek ve kanser çoğalmasında rolü olan proteinleri azaltarak etki ettiği gösterilmiş" dedi.

ETKİLEŞİM YAPABİLİR
Prof. Dr. Coşkun, "Fakat bilinen klasik ilaçların yanında berberin içeren bitkilerin yada hazır preperatların tedavi amaçlı yada destek amacı ile kullanılması hem yan etki hem de ilaç etkileşimleri açısından son derece tehlikeli olabilir" dedi.

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