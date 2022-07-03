Haziran ayında da birinci!

atv, 2021 yılını da birincilikle bitirerek Türkiye'nin en çok izlenen televizyon kanalı olma unvanını son 6 yıldır elinden bırakmıyor. Kantar Medya'dan alınan verilere göre atv 2022 yılına da birincilikle devam ediyor.

İLGİYLE İZLENİYOR

Reyting rekorları kıran dizi ve programlarıyla yılların birincisi olan atv, Haziran ayında Tüm Gün - Tüm Kişiler kategorisinde aldığı izlenme oranlarıyla birinci oldu. Kaliteden ödün vermeden zirvede kalan atv, en çok izlenen kanal olma unvanını bu yıl da taşımaya devam ediyor.

atv'yi ilgiyle takip edilen, sabah kuşağının reyting rekorları kıran ve milyonları ekrana kilitleyen Müge Anlı ile Tatlı Sert, hafta içi her gün 5 çiftin en iyisi olmak için kıyasıya yarıştığı izleyicilerin hem yemeğe hem de sohbete doyduğu Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane, gönüllere taht kuran program Esra Erol'da, gündemin nabzını tutan haber programları atv Ana Haber Bülteni, atv Gün Ortası, Kahvaltı Haberleri, atv'de Hafta Sonu, dünyanın en çok kazandıran ve izlenen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster, samimi ve hoş sohbetiyle izleyenlerin gönlünü fetheden Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu'nun programları, atv ekranının sevilen dizi ve programları ile ilgili pek çok detaya yer veren Dizi TV zirveye taşıdı. Milyonları ekran başına kilitleyen atv, heyecan dolu dizi ve programlarıyla izleyicileriyle buluşmaya devam ediyor.

YAZA BOMBA GİBİ BAŞLADI

atv'nin çok sayıda başarılı yapımı bulunuyor: Akkız ile Batuga'nın destanlara yaraşır hikayesini anlatan Destan; tarihin gördüğü en büyük imparatorluğa adını yazdıran bir cihan imparatorluğuna yürüyüşün hikâyesi Kuruluş Osman; Osman Sınav imzalı Yalnız Kurt, hiç beklemedikleri bir anda anne ve babasız kalan kardeşlerin kalplere dokunan sıcacık hikayesini ekrana taşıyan Kardeşlerim ve yaz ekranında bomba gibi başlayan 3 yeni dizi Sevmek Zamanı, İçimizdeki Ateş ve Gül Masalı.