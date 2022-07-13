  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Sarmaşık Yavru ‘Kurt’ kanguruda

Yavru ‘Kurt’ kanguruda

13.7.2022

Yavru ‘Kurt’ kanguruda

Başak Dizer ile Kıvanç Tatlıtuğ, oğulları Kurt Efe'nin 30 günlük ve 3 aylık karelerini paylaştı. Bu karelere beğeni yağdı. Tatlıtuğ çifti, şu sıralar Bodrum Yalıkavak'taki evlerinde tatil yapıyor. Çift, hem oğullarını büyütüyor hem de gelen misafirlerini ağırlıyor.



Bundan 6 yıl önce modacı Dizer ile dünyaevine giren Tatlıtuğ, evine gelen dostlarına yaşadığı babalık heyecanını anlatırken, tavsiyelerde bile bulunuyor. Zamanının çoğunu Kurt Efe ile geçiren çiçeği burnunda baba Tatlıtuğ, arada bir de oğlu ile plaja iniyor.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA