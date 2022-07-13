Yavru ‘Kurt’ kanguruda

Başak Dizer ile Kıvanç Tatlıtuğ, oğulları Kurt Efe'nin 30 günlük ve 3 aylık karelerini paylaştı. Bu karelere beğeni yağdı. Tatlıtuğ çifti, şu sıralar Bodrum Yalıkavak'taki evlerinde tatil yapıyor. Çift, hem oğullarını büyütüyor hem de gelen misafirlerini ağırlıyor.





Bundan 6 yıl önce modacı Dizer ile dünyaevine giren Tatlıtuğ, evine gelen dostlarına yaşadığı babalık heyecanını anlatırken, tavsiyelerde bile bulunuyor. Zamanının çoğunu Kurt Efe ile geçiren çiçeği burnunda baba Tatlıtuğ, arada bir de oğlu ile plaja iniyor.