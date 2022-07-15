‘Yerinizde gözüm yok Kenan Bey!’

atv'nin izleyenleri ekran başına kilitleyen yarışması Kim Milyoner Olmak İster, 13 Temmuz Çarşamba akşamı yayınlanan bölümü ile yine geceye damga vurdu. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ekrana gelen programda yarışmacı koltuğuna oturan genç yarışmacı Halil Enes Kaya, başarılı performansıyla öne çıktı.

19 yaşındaki yarışmacı, heyecandan Kenan İmirzalıoğlu'nun koltuğuna yönelince ortaya gülümseten bir diyalog çıktı. Kenan İmirzalıoğlu, "Bir de böyle deneyelim" diyerek yarışmacıya takıldı.

FUTBOL SORUSU İLE ELENDİ

İmirzalıoğlu'nun esprisine aynı şekilde "Yerinde gözüm yok Kenan Bey" diyerek karşılık veren Halil Enes Kaya, yarışmada oldukça iyi bir performans sergileyerek geceyi 30 bin TL para ödülü ile noktaladı. Başarılı yarışmacıyı yarışmadan eleyen soru, futboldan geldi. Kaya, "2001'de oynanan bir FIFA Dünya Kupası eleme maçı olan ve 'uluslararası bir futbol maçındaki en yüksek skor' unvanıyla Guinnes Dünya Rekorlarına giren Avustralya- Amerikan Samoası maçının skoru ne olmuştur?" sorusu karşısında doğru cevap olan "31-0" yerine "17-0" şıkkını seçince, 30 bin TL ödülle yarışmayı noktalamak zorunda kaldı.