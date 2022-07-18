Sahnede Diva rüzgarı esti

TÜRK Sanat Müziği'nin 'Diva'sı Bülent Ersoy, Bodrum'da Günay Restaurant'ta sahne aldı. Programına Türk Sanat Müziği'nin klasik eserleriyle başlayan Ersoy, konserinin ikinci yarısında sevilen şarkılarını seslendirdi.



KULAKLARIN PASINI SİLDİ

YAKLAŞIK 2 saat boyunca sahnede kalan Bülent Ersoy, kızıl renge boyadığı saçları ve beyaz sahne kostümü ile oldukça şıktı. Gece boyunca keyifli olduğu gözlenen ve şarkı aralarında yaptığı esprilerle hayranlarını gülümseten Diva, güçlü sesi ile kulakların pasını sildi.



■ ADEM ÜLKER

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