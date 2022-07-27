Buzdolabını doğru kullanın sağlığınızdan olmayın

MİKROORGANİZMALAR ya da bakteri toksinleri nedeniyle bozulmuş yiyeceklerin tüketilmesi sonucu besin zehirlenmesinin ortaya çıkabileceğini vurgulayan Beslenme ve Diyet Uzmanı Dyt. Özlem Araz, yiyeceklerin buzdolabında saklanma koşulları ve besinlerin bozulmasına yol açabilecek hatalar hakkında açıklamalarda bulundu. Araz, "Elma, domates, muz gibi yüksek oranda etilen gazı üreten meyveleri, buzdolabında başka meyve ve sebzelerin (örneğin salatalık, üzüm, çilek ve havuç gibi) yanında bırakmayın. Aksi takdirde diğerlerinin daha çabuk olgunlaşıp bozulmasına sebep olurlar" uyarısında bulundu.

TIKA BASA DOLDURMAYIN

BUZDOLABININ maksimum 4 derecede tutulması gerektiğini vurgulayan Araz, "Buzdolabını yiyeceklerle tıka basa doldurmaktan kaçının. Havanın içeride dolaşabilmesi ve buzdolabının düzgün çalışabilmesi için öğeler arasında boşluk bırakın. Sıcak yemekler hemen dolaba konulmamalı, oda sıcaklığına geldikten sonra uygun bir kaba alınıp buzdolabına yerleştirilmeli. Pişmiş hiçbir yiyecek de buzdolabına ağzı açık konulmamalı" dedi.

PİŞMİŞSE ÜST RAFA KOYUN

TÜKETTİĞİMİZ besinlerin buzdolabında en fazla ne kadar süre durması gerektiğine değinen Uzm. Dyt. Araz, "Çapraz bulaşmayı önlemek amacıyla çiğ besinler ile pişmiş yiyecekler ayrı raflarda muhafaza edilmeli, pişmiş yiyecekler üst raflara ve üzeri kapalı şekilde yerleştirilmelidir. Çiğ kümes hayvan etleri, balıklar veya diğer etlerden damlayan suların kesinlikle diğer yiyeceklerle teması engellenmeli ve bu tür yiyecekler mümkünse buzdolabının dondurucu kısmında depolanmalı. Pişmiş yemekler hemen servis edilmeyecekse en fazla 2 saat içerisinde uygun koşullarda soğutularak buzdolabına kaldırılmalı. Örneğin, artmış et yemekleri buzdolabında 1-2 günden, etsiz yemekler ise 3-4 günden fazla bekletilmemeli" ifadelerini kullandı.

SÜT VE DENİZ ÜRÜNLERİ 5 DERECENİN ALTINDA

BUZDOLABINDA muhafaza ederken diğer besinlere göre daha çabuk bozulabilecek gıdalardan bahseden Uzm. Dyt. Özlem Araz, "Süt ve sütlü besinler, krema, deniz ürünleri, soğuk etler, ordövrler, kanapeler, sosis, salam, yumurta ve yumurtalı besinler, kremalı pasta ve tatlılar, kıyma kullanılmış besinler, sandviçler çabuk bozulacağından devamlı olarak 5 derecenin altında tutulmalıdır" dedi.

HANGİ BESİN BUZDOLABINDA KAÇ GÜN SAKLANABİLİR?

Yumurta: 3 hafta

Süt: 4-5 gün

Yoğurt: 7 gün

Peynir çeşitleri: 3-4 hafta

Balık: 1-2 gün

Tavuk: 3-5 gün

Biftek: 3-5 gün

Yeşil yapraklı sebzeler: 3-5 gün

Turunçgiller: 2 hafta

Kayısı, şeftali, armut: 3-5 gün

Böğürtlen, çilek: 2-3 gün