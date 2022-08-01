Gökçe’nin önünde eğilip elini öptü

OYUNCULUKTAKİ başarısını şarkıcılıkta da kanıtlayan Gökçe Bahadır, önceki akşam eşi müzisyen Emir Ersoy ile birlikte Zorlu Alışveriş Merkezi'nde verdikleri konserde izleyenlere keyifli bir akşam yaşattı. Meydan katı park alanına kurulan sahneye çıkan Gökçe Bahadır ve Emir Ersoy çifti, söyledikleri şarkılarla konsere gelenlere keyifli bir akşam yaşatmanın ötesinde, şarkı aralarındaki sohbetleriyle de eğlenceli anlara imza attılar. Bir ara sohbet esnasında aynı anda aynı cümleyi söyleyen ikiliden Emir Ersoy; "İşte biz tam da bu yüzden evlendik. Çok iyi tanıyoruz birbirimizi" diyerek, eşinin önünde diz çöküp elini öptü. Ersoy'un bu hareketi seyircilerden uzun süre alkış aldı

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