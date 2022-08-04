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Haberler Sarmaşık Alişan’dan Çağla’ya destek: Öyle biri değil

Alişan’dan Çağla’ya destek: Öyle biri değil

4.8.2022

Alişan’dan Çağla’ya destek: Öyle biri değil

ETİLER'DE kameralara takılan türkücü Alişan, son günlerde magazin dünyasında sıkça gündem olan yasak aşk iddiaları hakkında konuştu. Didem Sarı'nın, eski eşi İzzet Antebi'nin kendisiyle evli olduğu dönemde Çağla Şıkel'le mesajlaştığı açıklamalarına Alişan'dan yorum geldi.

Ünlü türkücü, "Hiç vakıf olmadığım bir konu ama şunu çok iyi biliyorum ki yanlış anlaşılmadan ibarettir. Çağla, arkadaş canlısı bir insan. Farklı yerlere çekmek doğru olmaz. Evli bir insanla Çağla'nın adının yan yana gelmesi yanlış. Çağla öyle biri değil" dedi

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