Sevgilisi ile mavi sularda

ÜNLÜ sanatçı Özcan Deniz önceki gün sahne için Bodrum'daydı. Sanatçı sahne sonrası sevgilisi Samar Datgar ile tatile çıktı. Son günlerde eski eşi Feyza Aktan ile sıkıntılı günler geçiren ünlü sanatçı oğlu Kuzey'i de alarak kafa dinlemek için kendini mavi sulara bıraktı.



Özcan Deniz'in balık tutması da objektiflere yansıdı.

ÖZCAN Deniz'in zaman zaman sevgilisi Samar'ın saçlarını okşaması objektiflerden kaçmazken Deniz, teknede boş vakitlerinde balık tuttu. Kiraladıkları teknenin hemen yanında bulunan bir tekneden ise Özcan Deniz hayranları ünlü sanatçının şarkılarına gün boyu eşlik etti.