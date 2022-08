ÜNLÜ sanatçı Sibel Can, bu yaz Bodrum'da ikinci konserini verdi. Yaz Konserleri kapsamında Bodrum Antik Tiyatro'da sahneye çıkan Sibel Can, Bodrumlular'a ve tatilcilere unutulmaz bir gece yaşattı. Biletlerin saatler öncesinde tükendiği ve yoğun istek üzerine bu sezon ikinci kez Bodrum'da sevenleriyle buluşan Sibel Can, geçmişten günümüze birçok şarkıyı sevenleriyle beraber seslendirdi.

■ ADEM ÜLKER