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Haberler Sarmaşık 91. İzmir Fuarı’nda Hadise rüzgarı esti

91. İzmir Fuarı’nda Hadise rüzgarı esti

4.9.2022

91. İzmir Fuarı’nda Hadise rüzgarı esti

91. İzmir Enternasyonal Fuarı ve Terra Madre Anadolu 2022'nin ilk gününde Hadise rüzgarı esti. Kültürpark'ta sahne ünlü popçu, binlerce kişiyle şarkılarını hep bir ağızdan söyledi. İzmirlilere unutulmaz bir gece yaşatan Hadise'nin sahne performansı ve enerjisi dinleyenlerden tam puan aldı.

11 Eylül'e kadar Kültürpark'ta devam edecek çim konserleri kapsamında bugün Özcan Deniz, yarın Bülent Ersoy, 6 Eylül'de Tuğba Yurt, 7 Eylül'de Gökhan Tepe, 8 Eylül'de Derya Uluğ, 9 Eylül'de Çakal&Reckol, 10 Eylül'de İzmir Türküleri, 11 Eylül Pazar günü ise Haluk Levent sahne alacak.

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