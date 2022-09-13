ATV bu sezon da bomba gibi

'Dizi atv'de izlenir' sloganıyla yıllardır en iyi yapımları izleyicileriyle paylaşan atv, yeni döneme güzel bir giriş yaptı. Yeni sezonda üç yeni dizi, 'Ben Bu Cihana Sığmazam', 'Aldatmak' ve 'Bir Küçük Gün Işığı' izleyiciyle buluşuyor.

EZBER BOZAN DİZİLER

Çarpıcı hikayesi, usta işi senaryosu, zengin oyuncu kadrosu ve prodüksiyonu ile sezona damgasını vuracak 'Aldatmak' dizisinin başrollerini Vahide Perçin, Ercan Kesal, Mustafa Uğurlu paylaşacak. 'Ben Bu Cihana Sığmazam'ın kadrosunda Oktay Kaynarca, Ebru Özkan Saban ve Pelin Akil yer alıyor.

Berk Oktay ve Seray Kaya'nın başrollerini paylaştığı 'Bir Küçük Gün Işığı' ise yine bu sezona damga vuran diziler arasında yerini alacak. Sezon finalleriyle izleyicilerini mest eden atv dizileri 'Kuruluş Osman', 'Yalnız Kurt' ve 'Kardeşlerim' hayranlarının merakla beklediği yeni bölümleriyle yeni yayın sezonunda da ekranlarda olacak. Yaz sezonunda başlayan ve çok sevilen dizi 'Gül Masalı' kendi gününde izleyiciyle buluşacak.

EFSANELER SÜRÜYOR

Merak edilen konular, yanıt bekleyen sorular, yine Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu'nun programlarıyla yanıt bulmaya devam edecek. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla dünyanın en çok izlenen bilgi yarışması 'Kim Milyoner Olmak İster?', bu sezon yenilenen para ödülleriyle yarışmacılara daha çok kazandıracak. Gündemin nabzını tutan canlı bağlantılarıyla, özel haberleriyle ve yayınlarıyla haberin merkezi, yine atv olmaya devam edecek. Milyonların izlediği dizilerin setlerinden haberlerin yer aldığı 'Dizi TV' ise yine çok konuşulacaklar arasında.

GÜNDÜZ KUŞAĞININ TEK ADRESİ

GÜNDÜZ kuşağının yıllardır vazgeçilmezleri arasında yer alan 'Müge Anlı ile Tatlı Sert' ile "Esra Erol'da" programlarının yanı sıra, yeni formatıyla izleyicilerden tam not alan Derya Taşbaşı'nın sunduğu 'Mutfak Bahane', geçtiğimiz günlerde yeniden seyircileriyle sezona merhaba dedi.