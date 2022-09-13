IEF Çim Konserleri’nde finali Haluk Levent yaptı

ZİYARETÇİLERİN on gün boyunca ünlü isimlerle buluştuğu 91. İzmir Enternasyonal Fuarı Çim Konserleri, son gece sahnesinde Haluk Levent'i ağırladı. Levent, konser alanını dolduran on binlerce İzmirliye unutulmaz bir gece yaşattı. 91. İzmir Enternasyonal Fuarı Çim Konserleri 2-11 Eylül tarihleri arasında Kültürpark'ta birbirinden ünlü isimleri ağırladı.

Çim Konseri sahnesinin son konuğu ise sosyal projeleriyle de adından sıkça söz ettiren ünlü sanatçı Haluk Levent oldu. Levent'e dans ekibi de horon ve zeybek oyunlarıyla eşlik etti. Levent'in iki saati aşkın performansına hep bir ağızdan eşlik eden kalabalık, "Yansın, sönsün ışıklar" şarkısında ise telefonlarının ışıklarını yakıp söndürerek ortaya hareketli görüntüler çıkardı.