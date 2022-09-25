Soruları cevapsız bıraktı

ŞARKILARI ve sahne başarısı kadar içinde bulunduğu tartışmalarla da magazin dünyasında adından sıkça söz ettiren başarılı şarkıcı Demet Akalın, önceki gün İstinyePark'ta objektiflere takıldı. Bir arkadaşıyla birlikte alışveriş merkezine gelen ve birçok mağazadan alışveriş yapan Akalın, Markalar Sokağı'nda aracını teslim almadan önce gazeteciler tarafından görüntülendi.

AÇIKLAMASI OLAY OLDU

GERİDE bıraktığımız hafta gerçekleştirilen Miss Turkey yarışmasında Neşe Erberk'in kızı Selin Erberk'in 3. olması sonrasında yaptığı "Hirayı sakın ayıp olmasın diye Türkiye güzeli yapmayın" yorumu ve ardından Neşe Erberk'in verdiği cevap ile magazin gündeminde olan Akalın, muhabirlerin bu konu hakkındaki sorularını yanıtsız bırakmayı tercih etti. Sadece muhabirlere teşekkür etmekle yetinen başarılı şarkıcı, aracını vale noktasından teslim alarak alışveriş merkezinden ayrıldı.