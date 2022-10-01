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Haberler Sarmaşık Opera sanatçısı Hakan Aysev’den İzmir’de konser

Opera sanatçısı Hakan Aysev’den İzmir’de konser

1.10.2022

Opera sanatçısı Hakan Aysev’den İzmir’de konser

İSTANBUL Devlet Opera ve Balesi sanatçısı tenor Hakan Aysev, İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde güzel sanatlar lisesi öğrencileri ile konser verdi.

BEĞENİ TOPLADI
KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı ile Kemalpaşa Kaymakamlığı tarafından desteklenen "Nif Art Kemalpaşa" İzmir'in Genç Sanat Girişimciliğinin Desteklenmesi projesi kapsamında Ümran Baradan Güzel Sanatlar Lisesi Çok Sesli Korosu ile Hakan Aysev aynı sahneyi paylaştı.

SANATÇI Aysev ve öğrencilerden oluşan koronun seslendirdiği eserler, beğeni topladı. Binali Yıldırım Millet Bahçesi Gölpark Amfi Tiyatro alanındaki konseri Kemalpaşa Kaymakamı Musa Sarı, Belediye Başkanı Rıdvan Karakayalı, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Aktekin, Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi (KOSBİ) Başkanı Kamil Porsuk ile öğrenciler ve vatandaşlar dinledi.

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