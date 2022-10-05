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Haberler Sarmaşık Hayalini kurduğu moda camiasına giriş yaptı

Hayalini kurduğu moda camiasına giriş yaptı

5.10.2022

Hayalini kurduğu moda camiasına giriş yaptı

28 yıldır inşaat sektöründe faaliyet gösteren Ali Değirmen, moda camiasına el atarak kendi markasını İzmir'e kazandırdı. Gelinlik, abiye ve gece kostümü tasarımlarıyla hizmet verecek olan Aldeg Design mağazası Alsancak'ta hizmete açıldı. Markanın yeni sezon ürünleri, Rönesans Model Ajans mankenleri tarafından sergilendi.

Yıllardır pek çok önemli defileyi takip eden Ali Değirmen, "Uzun zamandır gelinlik ve abiye konusunda kendi markamı hayata geçirme düşüncem vardı fakat işlerimin yoğunluğundan dolayı fırsat bulamıyordum. En sonunda hayalimi gerçekleştirebildim. 2023'te de Dubai'de şube açmayı düşünüyoruz. Hedefim Avrupa'ya ihracat yapmak" dedi. Bu yılki If Wedding Fashion İzmir'e katılıp ilk defilelerini yapmayı düşündüklerini de söyleyen Değirmen, "Her sene gelinlik fuarına izleyici olarak katılıyordum. Artık kendi markamızın defilesini yapma zamanı geldi" dedi.

ERCAN AKGÜN

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