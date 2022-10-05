Kuruluş Osman bomba gibi geliyor

Kuruluş Osman, yeni hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla sezon açılışında nefesleri kesmeye hazırlanıyor. Fragmanları ile tıklanma rekorları kıran, yeni karakterleri ile büyük merak uyandıran dizinin hikayesinin yanı sıra çok konuşulacak yeniliklerinden biri de görkemli dekorları olacak.

YENİ DÜŞMANLAR GELİYOR

99'uncu bölümüyle sezona merhaba diyecek olan dizide, Osman Bey, obadan Yenişehir'e geçerek ilk divanı kuracaktır. Osman Bey, divanın ortasında Konstantinopolis'teki casusu Konur'dan aldığı bilgiyle derhal harekete geçecektir. İmparator büyük bir tehlike altındadır. Osman Bey'i Konstantinopolis'te bekleyen bambaşka bir tehlike vardır. Osman Bey büyümüş, düşmanları da büyümüştür. Kuzeyli Savaşçılar Olof ve sevgilisi Frigg! Olof ve Frigg, Osman Bey'in yoluna çıkarlar. Bala Hatun ve Malhun Hatun Yenişehir'de kurulacak büyük pazarın hazırlığına girişirler. Osman Bey'in yanında gazaya giden Öktem Bey'in obası da bunun için hazırlık yapar. Malların teftişi esnasında Bengi Hatun ile Malhun Hatun arasında gerilim baş gösterir. Bu gerilim Aktemur ve Alçiçek arasında gerçekleşen yarışma ile tırmanır...

GECEYE DAMGA VURUYOR

Burak Özçivit, Yıldız Çağrı Atiksoy, Seda Yıldız, Hakan Yılmaz, Özge Törer ve Rüzgar Aksoy gibi birbirinden önemli isimlerin yer oldığı, yapım ve proje tasarımı Mehmet Bozdağ'a ait; yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın üstlendiği dizi, atv ekranında çarşamba akşamlarına damga vurmaya devam edecek.