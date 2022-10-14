Ülkemizi dünyada temsil ediyorlar

DOKUZ Eylül Üniversitesi (DEÜ) Devlet Konservatuvarı Doktor Öğretim Üyesi Demet Eytemiz'in eğitim verdiği 7 öğrenci, uluslararası platformlarda elde ettiği başarılarla Türkiye'yi temsil ediyor. Dünyanın birçok ülkesinde konserler veren piyano sanatçısı Demet Eytemiz, DEÜ Devlet Konservatuvarında, Türkiye'nin başarılı piyanistlerini yetiştiriyor.

YARIŞMALARA HAZIRLANIYORLAR

EYTEMİZ'İN sınıfında eğitim alan Aytekin Yılgın (10), Hayat Talya Sarı (12), Fikret Uçar (13), Papatya Biter (15), Burcu Yakar (16), İrem Kaya (17), Emre Alptekin (20) her gün piyanonun başında saatlerini geçirerek yarışmalara hazırlanıyor. Öğrenciler arasında en fazla sayıda ödüle sahip olanlardan Papatya Biter'in Milano Piano Talents, VIVA Music International Competition of Classical Music, International Sergei Rachmaninoff Piano Competition, Great Masters International Piano Competition gibi prestijli yarışmalarda elde ettiği dereceler bulunuyor.