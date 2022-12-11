Dijital savaş başlıyor

Önceki akşam 29'uncu bölümüyle ekrana gelen Yalnız Kurt, bu hafta çarpıcı bir sahneyle açıldı. Yıldırım Timi'nden Barış ve Doğan Sakınmaz, gizli bir görev için Suriye'ye gidip YPG'lilerle bir araya geldi. Barış, Serbeylerin veliahtı olarak görüşme yaparak, "Kuzey Irak'ta adına henüz devlet diyemesek de özerk bir yapı kurdunuz. Amerika, Avrupa, İran, Rusya bu oluşumdan memnun. Enerji kaynaklarının Akdeniz üzerinden dünyaya dağıtılması gerekiyor. Bunun için sıcak sularda sınırlarınız olmalı. Serbey Holding olarak bu hayale hatırı sayılır bir yatırım yapıyoruz. Size destek verirsem bu coğrafyanın kapılarını açarsınız. 7 milyar dolar teklifimiz karşılığında süresiz kullanım hakkı istiyoruz" der.

STRATEJİK DAVRANMALIYIZ

Barış, "Bu devleti kurmak için neyi bekliyorsunuz" diye sorunca Türkiye'nin sürekli bölgeyi tehdit ettiği ve stratejik davranmak zorunda oldukları cevabını verirler. Barış ve Doğan'a 20 yıllık işletme hakkı verebileceklerini, yakında dijital para üreteceklerini açıklarlar. Bunun halklarının bağımsızlığı için çok önemli olduğunu ve dijital parayı resmi para yapacaklarını anlatırlar. "Türkiye Merkez Bankası dijital para projesi için çalışmalara başladı. Bu altyapıyı elde etmemize yardım ederseniz sizinle her şeye varız" diyenlere karşılık Barış, "Aselsal, Tübitak işin içinde pek mümkün değil ama elimden geleni yaparım" der. Karşılık olarak, "Siz bize istediğimizi verin biz de yeni kurulacak devletin yol haritasını verelim" cevabını alır.

YAŞASIN KRAL!

İstanbul konsülü ise gergin başlar. Kuzey Suriye'nin önemini anlatan Karacabey, "2016'da devlet olarak ilan edilmesi gereken ama arafta olan bir yapı bekliyor. Biz de yatırım yapacağız. Hepimiz gücümüzü yüce iradeye bağlıyız" diye baskı yapar. Karacabey'in İstanbul Emniyeti'ni ele geçirmesini isteyen Yücel Müdür, "Okyanus ötesinden gelen haberlerde durgunluk var" diye cavap verir. Karacabey ise, "Sayın Dahhak Şam topraklarında halifeliği ilan etme gücünü kendinde görüyorsa bu gücü de vardır" der. Bölümün en çarpıcı sahnelerinden biri de Haruncan'ın babasını öldürmesi, Halit Yıldırım'ın ise, "Yaşasın yeni kral" diye kendini ilan etmesi demesi oldu...

'SEYTAN YUVASINDA AYAKLAR BAS OLACAK'

KUMANDAN ile görüşen Altay, Harun Karacabey'in köşeye sıkıştığını anlatır ve ekler: "Karacabey'in altı oyuluyor. Halit Yıldırım efendisinin kuyusunu kazıyor, konsülü ele geçirmeye çalışıyor." Kumandan ise şöyle konuştu: "Konsül denilen şeytan yuvasında ayaklar baş olacak demek ki..."