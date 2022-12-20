Ünlüler yeni yılı milyonlarla karşılayacak

2023'e geri sayım başladı. Yılbaşı tatili nedeniyle Türkiye'nin birçok bölgesinde ve KKTC'deki otellerde hareketlilik başladı. Özellikle ünlü sanatçıların konser programlarının olduğu otellerin birçoğunda doluluk oranı yüzde 90'lara ulaşırken, bazı oteller ise yüzde 100'ü buldu. Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Sururi Çorabatır, "Yılbaşında otellerimizde beklediğimiz dolulukları yakalayacağız. Kayak merkezleri ve termal otellere de talepler beklediğimiz düzeyde gerçekleşiyor" dedi. Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya, yılbaşı için birçok otelin sanatçılı programlar hazırladığını belirterek, "Sanatçılı programlar talep görüyor" dedi. Antalya, Eskişehir, GAP turları, Kapadokya bölgesine yönelik rezervasyonlar ve termal turizm gibi destinasyonlarına yılbaşı tatilinde, yoğun ilgi olduğunu açıklayan Bağlıkaya, yurt dışı turlarda yüzde 75 doluluğa ulaşıldığını, fiyatların gecelik kişi başı 1000 TL'den başlayıp paketin içeriğine göre 20 bin TL seviyelerine kadar çıkabildiğini belirtti.

ANTALYA VE KIBRIS COŞACAK

Bu yıl ünlü isimlerin yılbaşında sahneye çıkacağı bölgeler arasında Kıbrıs, Antalya ve İstanbul öne çıkıyor. Bu yıl KKTC'de: Hadise, Ajda Pekkan, Sıla, Melek Mosso, Tarkan, Erol Evgin, Ayşegül Aldinç, Seda Sayan, Rubato, Kaya Artemis, Gülben Ergen, Kuşum Aydın, Gökhan Tepe, Özcan Deniz, Ziynet Sali, Fatih Ürek sahnede olacak. Antalya'da ise Sibel Can, Özcan Deniz, Berkay, Su Soley, İzmir Express Orkestrası, Ayşegül Aldinç, Garo Mafyan ve Turbulence Orkestrası, Haluk Levent, Ozan Orhon, Mustafa Keser ve Emel Sayın, İskender Paydaş, Altay, Erol Evgin, Linet ve Işın

Karaca, Sakiler ve Emre Altuğ rüzgarı esecek. İstanbul'da ise Gökhan Tepe, Sibel Can, Candan Erçetin, Serkan Kaya, Merve Özbey, Selami Şahin, Suzan Kardeş, Simge, Tuğçe Tayfur, Ersay Üner, Ayta Sözeri sahne alacak. İzmir'de ise Kibariye ve Buray hayranlarıyla buluşacak. Bursa'da Bendeniz, Petek Dinçöz ve Ebru Polat, Uludağ'da ise Hande Ünsal, Hera Aslan, Funk Alaturka Orkestrası, Sinan Güleryüz, Eda ve Metin Özülkü sahnede olacak.

Afyonkarahisar'da yılbaşını karşılayacak ünlüler arasında Öykü Gürman, Esra Özmen ve Emre Kaçar, Ferhat Göçer, Burcu Güneş, Harun Gürbüz, Safiye Soyman ve Ege yer alıyor.

HAYRANLARIYLA BULUŞACAKLAR

Muğla Bodrum'da Coşkun Sabah ve Fedon, Göcek'te Necati ve Soykalar ile Soner Arıcı, Marmaris'te Orkestra Batılılar ve Nilgün 2023'ü karşılayacak. Ankaralılar Hakan Altun ve Yıldız Tilbe, Eskişehirliler Şevval Sam konserleriyle coşacak. Öte yandan Kapadokya'da Nükhet Duru, Mersin'de Deniz Seki, Kars Sarıkamış'ta Bengü ve Göksel, Pamukkale'de ise Lerzan Mutlu hayranlarıyla buluşacak.

İŞTE YILBAŞI GECESİ SAHNE ÜCRETLERİ

- Özcan Deniz 3 milyon TL. - Hadise: 3 milyon TL. - Ajda Pekkan: 1.5 milyon TL. - Seda Sayan: 1 milyon TL. - Bülent Ersoy: 3 milyon TL - İbrahim Tatlıses: 1.8 milyon TL - Yıldız Tilbe: 2 milyon TL. - Hande Yener: 1 milyon TL. - Sibel Can: 1.5 milyon TL. - Hülya Avşar: 1 milyon TL. - Edis: 1.5 milyon TL. - Sefo: 1.5 milyon TL. - Koray Avcı: 1 milyon TL. - Hakan Altun: 1,5 milyon TL. - Mustafa Ceceli: 1 milyon TL. - Ziynet Sali: 1 milyon TL.