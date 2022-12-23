Herkes Altay’ı arıyor

atv'nin hain terör örgütü FETÖ'nün tarihini konu alan dizisi Yalnız Kurt, bu akşam 31. bölümü ile ekrana geliyor. Nefes kesen sahnelerle dolu olan bu bölümde olaylar şöyle gelişecek: Doğan, kurulan tuzakla elinden alınan Merkez Bankası baş yazılımcısını kurtarmak için harekete geçer. Aksi halde Türkiye Cumhuriyeti'nin dijital para projesi tehlike altında olacaktır. Barış ve Minnet de Doğan'ın yanında operasyona katılırlar. Ahmet Hemşinli'nin Red Embers'a yaptığı baskından eli boş dönmesinin ardından herkes tekrar Altay'ı bulmak için harekete geçer. Doğan'ın Altay'ı kurtarmak için bir planı vardır. Konsül üyeleri ise Harun Karacabey'in ortadan kaybolmasına bir türlü anlam veremezler ve bu olayın peşine düşerler

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