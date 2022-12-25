ABD’li sanatçı Della Miles Muğla’dan ‘One minute’ dedi

GEÇTIĞIMIZ günlerde çektiği kliple Doğu Türkistan halkının yaşadığı zulme dikkat çeken ABD'li sanatçı Della Miles, Ortaca'da sevenleriyle bir araya geldi. Müslüman olmasının ardından Türkiye'ye yerleşen Miles'e, Doğu Türkistan halkına verdiği destekten dolayı teşekkür edilerek, Türkistan bayrağı, rozet, fular ve folklorik başlık hediye edildi. Miles, "Zulümleri gördükçe çok üzülüyorum. Niye olduğunu anlayamıyorum. Dünya yeteri kadar büyük" dedi. Destek için kampanya başlattıklarını ifade eden Miles, "Buradan 'One minute' diyoruz. Bu aslında bir başlangıç. İnsanlara hey uyanın mesajı var. One minute karşı tarafa dur anlamına gelir. Bu kampanyda yer almaktan son derece mutluyum" dedi.

ÖMER KUNDAKÇI