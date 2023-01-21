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Haberler Sarmaşık Britney Spears adını değiştirdiğini açıkladı

Britney Spears adını değiştirdiğini açıkladı

21.1.2023

Britney Spears adını değiştirdiğini açıkladı

SOSYAL medya paylaşımları ile son zamanlarda sürekli adından söz ettiren Amerikalı şarkıcı Britney Spears, ismini 'River Red' olarak değiştirdiğini söyledi.

Babası ile vasilik konusunda yıllarca sıkıntı yaşayan ve en sonunda özgürlüğünü eline alan ünlü şarkıcı Britney Spears yine farklı bir olayla gündemde. Geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından aynı paylaşımlar yaptığı için hakkında 'Kayboldu' iddiaları çıkan Britney Spears bu kez de adını değiştirdi. Ünlü şarkıcı Instagram hesabından Mars gezegeninin fotoğrafını paylaşarak ismini 'River Red' olarak değiştirdiğini açıkladı.

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