Ateş Kuşları, hikayesiyle yüreklere dokunuyor

Duygu yüklü hikayesi ile izleyenleri derinden etkileyen Ateş Kuşları, ikinci bölümüyle izleyiciden tam not aldı. #AteşKuşları etiketiyle sosyal medyada da çok sayıda yorum ve beğeni alarak Türkiye ve dünya gündemine giren dizinin ikinci bölümüne; Ateş Kuşları Mola Yeri'nde çıkan yangın damgasını vurdu.

GÜLAYŞE'Yİ İKNA ETTİ

Geçtiğimiz akşam ekrana gelen dizinin ikinci bölümünde, Komiser Barbaros, Gülayşe'nin 23 yıl önce kaybolan Nizam Eyüboğlu'nun kayıp kızı Lara olduğundan şüphelenmesi üzerine Gülayşe'yi takibe aldı. Zümrüt'ün kirasını ödeyebilmek için kendisine hediye edilen telefonu satmaya çalışan Gülayşe'yi gören Barbaros, onunla karşılaşmış gibi yaptı. Barbar, Gülayşe'nin saçına yapıştırdığı sakızı bahane ederek DNA testi için saç örneği aldı. Barbaros evine dönmek isteyen ancak kamyonetini çalıştıramayan Gülayşe'ye, "Kamyoneti çalıştırırım ama bedavaya yapmam. Yemeğe çıkarken arayacağım" diyerek numarasını kaydetti. Barbaros'un yemek teklifi Gülayşe'yi şaşırtırken, "Neden senin gibi biri benim gibi biriyle yemeğe çıkmak ister" sorusuna Barbaros'un, "Seni tanımak istedim" cevabı Gülayşe'yi mutlu etti.

MOLA YERİ'NDE ARBEDE

Gülayşe, daha önce kimseyle yemeğe çıkmadığını, bu yüzden ablasının ve abilerinin izin vermeyeceğini söylemesi üzerine Barbaros "Kamyonetin Ejderya'yı hacılarken sizinkilere sormamışsın, benle çıkarken de sormazsın. Gizlice kaçırırım seni, olmaz mı" diyerek Gülayşe'yi yemeğe çıkmak konusunda ikna etti. Kiralarını ödemekte güçlük çeken Ateş Ailesi'nden zorla kira istemeye gelen ve onları sokağa atmakla tehdit eden Zümrüt ve adamları, Mola Yeri'ne ulaşıp arbede çıkardılar.

BÜYÜK BİR YANGIN ÇIKTI

SABİT'İN krize girmemesi için Gülayşe, onu oyalamak amacıyla doğum günü fotoğraflarını verdi. Fotoğrafların sayısı konusunda çok hassas olan Sabit fotoğrafların sayıca eksik olduğunu fark edip krize girdi. Öte yandan Gülayşe'yi yemeğe çıkarmak için görüntülü arayan Barbar ise tüm bu yaşananlara uzaktan şahitlik etti. Gülayşe, Sabit'i sakinleştirmeye çalışsa da başarılı olamadı ve Sabit'in kazayla kendisini itmesi sonucu sobaya çarptı. Devrilen soba, büyük bir yangına sebep oldu. Ailesine yardım etmek için gelen Ali, koşarak içeriye girmeye çalışırken meydana gelen patlama sonucu savruldu.