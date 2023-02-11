Bu üzüntüyü tarif edecek kelime yok!

Selena Gomez ve Shakira'nın da aralarında bulunduğu dünyaca ünlü isimler, "Asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Türkiye'ye yardım çağrısında bulundu. ABD'li şarkıcı ve oyuncu Selena Gomez, Instagram'daki 377 milyon takipçisiyle enkazdan kurtarılan bir çocuğun fotoğrafını ve UNICEF'in yardım kampanyası linkini paylaşarak, "Suriye ve Türkiye'deki depremden etkilenenler için kalbim kırık" ifadelerini kullandı.



TÜRK İNSANI CÖMERT

Shakira da Instagram hesabında, enkaz altından kurtarılan bir çocuğun fotoğrafı üzerine, Türkiye ve Suriye'deki depremin çocuklar üzerinde bıraktığı yıkıcı etkiye işaret ederek, yardım kampanyası linkini takipçileriyle paylaştı. "Lost" ve "24" dizilerindeki rolüyle tanınan ABD'li oyuncu Lana Parrilla, Türk ve Suriye toplumuna dua ettiğini aktararak, "Bu yıkıntıya çok üzüldüm. Tarif edecek kelime bulamıyorum" ifadelerine yer verdi. Fransız model Sebastien Betsch, Instagram hesabındaki mesajlarında, Türkiye'de çektiği fotoğrafların yanı sıra deprem sonrası çekilmiş enkaz fotoğrafını kullandı. Betsch, Türkiye'nin 2 büyük depremle derinden sarsıldığını aktararak, "Türk insanının cömertliğine bizzat tanıklık edecek kadar çok şanslıydım. Şimdi bu cömertliklerinin karşılığını vermek bizim elimizde" paylaşımını yaptı.

DİĞER