Güney Kore’den ikinci bağış dalgası

GÜNEY Kore Devlet Başkanı Yoon Suk- Yeol'un Türkiye'ye yardım konusunda hükümete talimat vermesinin ardından Güney Koreli ünlüler de hatırı sayılır miktarlarda bağış yapmaya devam ediyor.

TOPLAM 45 MİLYON TL

GÜNEY Koreli ünlülerin ilk dalgada bulundukları bağış miktarı 25 milyon lira olmuştu. İkinci dalgada ise bağış miktarı 20 milyon TL oldu. Böylelikle Güney Koreli ünlülerin Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler için kullanılmak üzere UNICEF'e bulunduklarığı bağış miktarı 45 milyon TL'ye ulaştı. İkinci dalgada bağış yapan Güney Koreli ünlüler şöyle: Twice müzik grubu, Kwon Kwang Jin, Ive müzik grubu, NCT Üyesi Mark, BTS üyesi J Hope, BTS üyesi Jimin, komedyen-sunucu Yoo Jae Suk, oyuncu Ji Chang Wook, oyuncu Song Yoon Ah, oyuncu Seol Kyung Gu, ITZY üyesi Ryujin, Tiger JK ve eşi şarkıcı Yoon Mirae, şarkıcı Bibi, e-spor oyuncusu Chovy, I-DLE üyesi Soyeon.