Yesilçam’ın ‘Muhteşem İkili’si bu kez sahnede

Tiyatro Ak'la Kara, Yeşilcam yıldızları Ediz Hun ve Selma Güneri'nin başrollerini paylaştığı "Muhteşem İkili" oyunu bugün İzmir Narlıdere AKM'de yarın ise İzmir Bostanlı Suat Taşer sahnesinde 20.30'da seyirciyle buluşuyor. Ayrıca tiyatro, "Oyuncaklar Çocuklara, Siz Koltuklara, Biz Sahneye..." kampanyasıyla Mart ayı boyunca seyircilerin oyuna gelirken yanında getirdiği oyuncakları toplayarak depremzede çocuklara ulaştıracak. Çocuklara destek vermek isteyen izleyiciler yazmak isterlerse notlarıyla birlikte getirdikleri oyuncakları oturdukları koltuklara bırakabilecek.