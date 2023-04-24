Evliliklerindeki kara bulut dağıldı

Bir süredir magazin gündeminin ilk sıralarında yer alan Ebru Şallı ile Uğur Akkuş'tan haber geldi! Geçen mart ayından bu yana aile içi şiddet ve darp haberleriyle konuşulan, ayrılacakları ileri sürülen ünlü çift, evliliklerine bir şans daha verdi. Şallı ile Akkuş, bayram tatili için birlikte Paris'e gitti. Evliliklerinde yeni bir döneme başlamak isteyen çift, orada aralarındaki gerginlikleri bir kenara bıraktı. Uğur Akkuş, sosyal medya sayfasında, Şallı ile birlikte çekilen fotoğraflarını paylaştı. "Aşk şehri" olarak bilinen Paris'te, Eiffel Kulesi manzarası eşliğinde çekilen pozları çiftin arasındaki sorunları çözdüğünün kanıtı gibi.

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