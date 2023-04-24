  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Sarmaşık Evliliklerindeki kara bulut dağıldı

Evliliklerindeki kara bulut dağıldı

24.4.2023

Gazete

Evliliklerindeki kara bulut dağıldı
Bir süredir magazin gündeminin ilk sıralarında yer alan Ebru Şallı ile Uğur Akkuş'tan haber geldi! Geçen mart ayından bu yana aile içi şiddet ve darp haberleriyle konuşulan, ayrılacakları ileri sürülen ünlü çift, evliliklerine bir şans daha verdi. Şallı ile Akkuş, bayram tatili için birlikte Paris'e gitti. Evliliklerinde yeni bir döneme başlamak isteyen çift, orada aralarındaki gerginlikleri bir kenara bıraktı. Uğur Akkuş, sosyal medya sayfasında, Şallı ile birlikte çekilen fotoğraflarını paylaştı. "Aşk şehri" olarak bilinen Paris'te, Eiffel Kulesi manzarası eşliğinde çekilen pozları çiftin arasındaki sorunları çözdüğünün kanıtı gibi.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA