Kızıyla doğal ürünleri tattı

Ekranların güzel ve başarılı yüzü Seda Bakan geçtiğimiz gün, 'Yeniden Antakya Platformu'nun düzenlediği etkinlikte görüntülendi. 6 Şubat'ta yaşanan depremlerin ardından yerel üreticinin kalkındırılması adına 'Yeniden Antakya Platformu' danışma kurulu üyesi Antakyalı Yazar Şef Jale Balcı ile İstinyePark yönetimi tarafından gerçekleştirilen etkinliğin açılışında, ünlü isimlerde yer aldı. Pazar yerinde kızı Leyla ile görüntülenen Seda Bakan, doğal ürünleri tatmayı ve tezgahları incelemeyi ihmal etmedi.

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