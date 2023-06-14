Uğur Akkuş öfkesini gazetecilerden çıkardı

EBRU Şallı'nın eşi Uğur Akkuş, İstanbul Havalimanı'nda tatil dönüşü polis tarafından gözaltına alınmıştı. Akkuş, Kuveytli iş insanlarını 30 milyon dolar dolandırdığı iddiasıyla Asayiş şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği'ne götürülmüştü. İfadesinin ardına dün akşam adliyeye sevk edilmişti. Dolandırıcılık suçlamasıyla karşı karşıya kalan Akkuş şikayetçinin zararını karşılaması sonucu serbest bırakıldı.

"İDDİALARIN HEPSİ YALAN DOLAN"

Uğur Akkuş, emniyet çıkışı basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Akkuş, "İddia bu, ben bu iddialardan bıktım. Siz bu iddiaları haber yaptınız. Şimdi savcılığa gidiyorum, ifademi vereceğim. Yarın da basın açıklamamı yapacağım. Hepsi yalan dolan. Bıktım sizden artık. Bu basından bıktım. İddiayı haber yapıyorsunuz. İddia haber olmaz. Herkes şov yapıyor" şeklinde konuştu.